Vatandaşa 'Sadece Şeyma' kitabı hakkındaki düşüncelerini sorduk
Şeyma Subaşı’nın, televizyoncu Acun Ilıcalı ile boşanmasından sonra 'Sadece Şeyma' adlı kitabı piyasaya çıkmıştı. Kitapta anlatılanlar sosyal medyada gündem olmuştu.
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Şeyma Subaşı’nın, televizyoncu Acun Ilıcalı ile boşanmasından sonra 'Sadece Şeyma' adlı kitabı piyasaya çıkmıştı. Kitapta anlatılanlar sosyal medyada gündem olmuştu.