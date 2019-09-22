Üsküdar'da tekne battı
Üsküdar'da belirlenen alan dışında kaçak olarak midye avlayan ve içinde 3 kişi bulunan tekne battı. Denizde bir süre kalan 3 kişiyi, kendileri ile birlikte açılan diğer teknedeki arkadaşları kurtardı.
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Üsküdar'da belirlenen alan dışında kaçak olarak midye avlayan ve içinde 3 kişi bulunan tekne battı. Denizde bir süre kalan 3 kişiyi, kendileri ile birlikte açılan diğer teknedeki arkadaşları kurtardı.