Üsküdar’dan ilginç haber! Kadın giysi kumbarasına çocuğunu sokup ne var ne yok götürdü
İstanbul Üsküdar'da kadın, ihtiyaç sahipleri için konulan Kullanılmış Giysi ve Ayakkabı Kumbarası'na çocuk sokarak çıkarttığı eşyaları çuvala doldurarak götürdü.
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İstanbul Üsküdar'da kadın, ihtiyaç sahipleri için konulan Kullanılmış Giysi ve Ayakkabı Kumbarası'na çocuk sokarak çıkarttığı eşyaları çuvala doldurarak götürdü.