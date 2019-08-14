Ünlü damat Uğur Doğan adayı intihar etti

Katıldığı evlilik programıyla tanınan damat adayı Uğur Doğan Fatih'te intihar etti. Uğur Doğan, "Akıl sağlığım, bilincim yerinde. Ne yapıyorsam özgür, hür irademle yapıyorum. Beni asla unutmayın olur mu? İyilikle güzellikle kalın her zaman. Hoşçakalın" dediği videoyu "Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Hoşça kalın, hep güzel kalın" notuyla paylaştı.