Ukrayna’da kötü muamele: Türk vatandaşları tepkili

Ukrayna’daki Odessa Havalimanı’nda bir grup Türk vatandaşı nedenini bilmedikleri bir şekilde ülkeye alınmadıklarını söyledi. Kendilerine havaalanında kötü muamele yapıldığını öne süren Türk vatandaşlar, duruma tepki gösterdi. Görüntüyü çeken bir Türk vatandaş, "Tamamen keyfi olarak içeri alınmıyoruz. 10 eurodan 20 eurodan bir şişe suyu satıyorlar paramız kalmadı ekmek su bile vermiyorlar. Beni günlerce tuttuktan sonra geri gönderdiler ama hala orada vatandaşlarımız kaldı. İçlerinde kanser hastası olan var. En çok zorumuza giden de bizlere, bayrağımıza ve devletimize hakaret edilmesi." dedi.