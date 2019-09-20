UKAP ile askeri personelin yükü hafifleyecek
ASELSAN tarafından geliştirilen UKAP’, her türlü zorlu koşulda göreve hazır olacak şekilde tasarlandı. Askeri personelin sahadaki yükünü hafifletmek için tasarlanan UKAP, TEKNOFEST’te yerini aldı.
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ASELSAN tarafından geliştirilen UKAP’, her türlü zorlu koşulda göreve hazır olacak şekilde tasarlandı. Askeri personelin sahadaki yükünü hafifletmek için tasarlanan UKAP, TEKNOFEST’te yerini aldı.