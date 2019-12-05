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Uğur Dündar'ın paylaşımına Bülent Turan'dan esprili yanıt: Dünyada gördüğüm en cimri adam

Gazeteci Uğur Dündar şahsi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, "Müthiş bir olay yaşadık. Dostum Atilla Sertell ve eşiyle Londra'nın en ünlü caddesi Oxford Street'de yürürken İzmir Marşı'nı çalan bir sokak müzisyenine rastladık. O çaldı biz söyledik. Nereden geldiğini sordum; 'Ermenistan' dedi. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Yaşasın Türkiye." ifadelerine yer verdi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan bunu üzerine Diriliş Ertuğrul dizisinin müziğini seslendiren müzisyeni Twitter hesabından paylaşarak "Çok selamı var! "Dünyada gördüğüm en cimri adam" diyor:))" ifadelerine yer verdi.

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