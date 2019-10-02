Ucuz tavuk dönere dikkat! Martı yiyor olabilirsiniz
Piyasada tavuk dönercilerin çoğalmasıyla birlikte fiyatlarda da önemli farklar ortaya çıkıyor. Tavuk döner satıcıları 10 liranın altındaki dönerlerde hile olduğunu vurguladı.
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Piyasada tavuk dönercilerin çoğalmasıyla birlikte fiyatlarda da önemli farklar ortaya çıkıyor. Tavuk döner satıcıları 10 liranın altındaki dönerlerde hile olduğunu vurguladı.