Türkiye’de bir ilk daha! ODTÜ'de şekil değiştirebilen göreve uyumlu uçak kanatları yapıldı

Türkiye'de ilk defa ODTÜ'de şekil değiştirebilen göreve uyumlu uçak kanatları yapıldı. Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Yaman ve ekibi tarafından yapılan sistem sayesinde, kanatlardaki sürtünme kuvveti azaltılarak, uçuş aerodinamik açıdan daha verimli hale getirildi. Ayrıca uçak aynı görevi daha az yakıt kullanarak yaptığı için maddi olarak da daha ekonomik bir uçuş gerçekleştirilmiş oldu.