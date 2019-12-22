  • Bist 100
    111177
  • Dolar
    5,9420
  • Euro
    6,5848
  • Altın
    282,5530
İstanbul
5 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Türk ve Rus heyetlerinin temasları yarın başlıyor! Masada, Libya mutabakatı ve İdlib var Türk ve Rus heyetlerinin temasları yarın başlıyor! Masada, Libya mutabakatı ve İdlib var
Türkiye’de bir ilk daha! ODTÜ'de şekil değiştirebilen göreve uyumlu uçak kanatları yapıldı Türkiye’de bir ilk daha! ODTÜ'de şekil değiştirebilen göreve uyumlu uçak kanatları yapıldı
Survivor ne zaman başlayacak? 2020 Survivor ilk bölüm ne zaman? Survivor ne zaman başlayacak? 2020 Survivor ilk bölüm ne zaman?
Türkiye’de bir ilk daha! ODTÜ'de şekil değiştirebilen göreve uyumlu uçak kanatları yapıldı Türkiye’de bir ilk daha! ODTÜ'de şekil değiştirebilen göreve uyumlu uçak kanatları yapıldı
O Ses Türkiye Tuana Şahin kimdir? Masterchef Tuana Şahin O Ses Türkiye performansı izleme linki O Ses Türkiye Tuana Şahin kimdir? Masterchef Tuana Şahin O Ses Türkiye performansı izleme linki
Vosvos tutkunlarından alkışlanacak davranış: Kadınlar baş tacımız, cinsiyet ayrımcılığına hayır Vosvos tutkunlarından alkışlanacak davranış: Kadınlar baş tacımız, cinsiyet ayrımcılığına hayır
Güney Amerika’lı su maymunları Edirne'ye su taşkınlarıyla geldi Güney Amerika’lı su maymunları Edirne'ye su taşkınlarıyla geldi
Aşk Ağlatır son bölümü ne zaman? Aşk Ağlatır final bölümü saat kaçta? Aşk Ağlatır son bölümü ne zaman? Aşk Ağlatır final bölümü saat kaçta?
Sivasspor 1 puanı uzatmada aldı Sivasspor 1 puanı uzatmada aldı
Prof. Dr. Süleyman Soylu: Buğday ithalatı kararı, ekim alanlarını azaltabilir Prof. Dr. Süleyman Soylu: Buğday ithalatı kararı, ekim alanlarını azaltabilir
Antalya'da ucuz halı yorgan izdihamı! Aynı ürünü sahiplenen kişiler arasında tartışmalar çıktı Antalya'da ucuz halı yorgan izdihamı! Aynı ürünü sahiplenen kişiler arasında tartışmalar çıktı
Kayserispor-Medipol Başakşehir CANLI ANLATIM Kayserispor-Medipol Başakşehir CANLI ANLATIM
Antalya'da ucuz halı yorgan izdihamı! Aynı ürünü sahiplenen kişiler arasında tartışmalar çıktı Antalya'da ucuz halı yorgan izdihamı! Aynı ürünü sahiplenen kişiler arasında tartışmalar çıktı
The Walking Dead çekimlerinde ölen dublörün ailesine 8,6 milyon dolar ödenecek The Walking Dead çekimlerinde ölen dublörün ailesine 8,6 milyon dolar ödenecek
Demet Akalın'dan Okan Kurt'a olay sözler: İnsan geri zekalı olunca anca onu tavana atar! Demet Akalın'dan Okan Kurt'a olay sözler: İnsan geri zekalı olunca anca onu tavana atar!
2020 yeni yıl resimleri haberimizde.. 2020 yeni yıl kutlama mesajları.. 2020 yeni yıl resimleri haberimizde.. 2020 yeni yıl kutlama mesajları..
Demet Akalın'dan Okan Kurt'a olay sözler: İnsan geri zekalı olunca anca onu tavana atar! Demet Akalın'dan Okan Kurt'a olay sözler: İnsan geri zekalı olunca anca onu tavana atar!
Hicaz’ın tarihine dair çarpıcı bilgi: Yerleşimleri Babil sürgününe kadar gider Hicaz’ın tarihine dair çarpıcı bilgi: Yerleşimleri Babil sürgününe kadar gider
HDP'li vekil 'dağda ölen teröristin ruhuna fatiha okudum' dedi CHP sahip çıktı: Fatiha'sına karışmayın ya! HDP'li vekil 'dağda ölen teröristin ruhuna fatiha okudum' dedi CHP sahip çıktı: Fatiha'sına karışmayın ya!
HDP'li vekil 'dağda ölen teröristin ruhuna fatiha okudum' dedi CHP sahip çıktı: Fatiha'sına karışmayın ya! HDP'li vekil 'dağda ölen teröristin ruhuna fatiha okudum' dedi CHP sahip çıktı: Fatiha'sına karışmayın ya!
Rusya, BMGK’nın Suriye’ye yardım kararını neden veto etti? Rusya, BMGK’nın Suriye’ye yardım kararını neden veto etti?
Başkan Erdoğan: (Libya'ya) Gerekirse karada, denizde ve havada her türlü imkanı değerlendireceğiz Başkan Erdoğan: (Libya'ya) Gerekirse karada, denizde ve havada her türlü imkanı değerlendireceğiz
22 Aralık ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 85. Özel Güvenlik Sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 22 Aralık ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 85. Özel Güvenlik Sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Rusya'nın BMGK'daki Suriye vetosunun arkasında ne var? Serdar Sement'ten çarpıcı açıklamalar Rusya'nın BMGK'daki Suriye vetosunun arkasında ne var? Serdar Sement'ten çarpıcı açıklamalar

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

VİDEO GALERİ

Türkiye’de bir ilk daha! ODTÜ'de şekil değiştirebilen göreve uyumlu uçak kanatları yapıldı

Türkiye'de ilk defa ODTÜ'de şekil değiştirebilen göreve uyumlu uçak kanatları yapıldı. Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Yaman ve ekibi tarafından yapılan sistem sayesinde, kanatlardaki sürtünme kuvveti azaltılarak, uçuş aerodinamik açıdan daha verimli hale getirildi. Ayrıca uçak aynı görevi daha az yakıt kullanarak yaptığı için maddi olarak da daha ekonomik bir uçuş gerçekleştirilmiş oldu.

EN ÇOK GÖRÜNTÜLENENLER