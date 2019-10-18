Türkiye-ABD anlaşması sonrası Türkiye 2018 yılındaki bu görüntüleri konuşuyor

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, 2018 yılında İngiliz haber kanalı BBC'de katıldığı HARDtalk programında sunucu Stephen Sackur ile Suriye konusunu tartışırken Türkiye'nin bir terör koridoru oluşmasına izin vermeyeceğinin ısrarla altını çizmişti. Sunucunun tüm baskılarına rağmen kararlılığından ödün vermeyen Aybet, ABD'nin isterse bu konuda Türkiye ile iş birliği yapabileceğini belirtmişti. Aybet, sunucunun "Eğer istemezlerse?" sorusuna "Sonunda isteyeceklerini düşünüyorum" cevabını vermişti.