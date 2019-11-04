"Türk askeri kurtarmazsa ölürdük"

Yunan askerlerinin öldüresiye darbedip Türkiye'ye zorla gönderdiği ileri sürülen 252 düzensiz göçmenin Edirne'de yakalanması, Yunanistan'ın yasa dışı geçiş yapan göçmenleri zorla geri gönderdiği iddialarını yeniden gündeme getirdi. Geçen yıl kasım ayında Yunanistan'dan darbedilerek yarı çıplak halde zorla Türkiye'ye gönderildiklerini iddia eden düzensiz göçmenler, Edirne'de köy kahvesine sığınmış, aralık ayında sınırda kaydedilen görüntülere Yunan sınır polisi tarafından geri gönderildiği öne sürülen 5 Suriyelinin balıkçı kayığıyla Meriç Nehri'nden Türkiye tarafına dönüş anları yansımıştı. Göçmen Süfyan Muhammet, "Çok zulmetti Yunan bize. Canları istedikçe dövdüler, Türkiye'ye zorla attılar. Burada bize asker çok iyi davrandı. Elbiselerimize el koydukları için yarı çıplaktık, burada bize elbise buldular, karnımızı doyurdular, hastaneye götürdüler. Allah razı olsun." açıklamasında bulunmuştu. Yasalara aykırı şekilde ve darbedilerek Türkiye'ye geri gönderildiğini iddia eden Mattai, "Kamplardan sonra bir polis merkezine nezarete götürüldüm, buradan 'Artık gidiyorsun' diye çıkardılar. Polis merkezinden çıkınca bir araç önümü kesti, Yunan polisi kıyafeti olan birkaç kişi beni zorla arabaya bindirdi. Darbederek, kıyafetlerimi ve paralarımı alarak botla beni gece nehrin ortasında bıraktılar. Sabah Türk askerleri bana yardım etti, hastaneye götürdü. Türk askeri bulmasa ölürdüm." ifadelerini kullanmıştı.