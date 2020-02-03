TSK'nın Esed'e misillemesi böyle görüntülendi!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, İdlib'de Esad rejimi güçlerince yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 4 askerin şehit olduğu, biri ağır 9 askerin de yaralandığı duyuruldu. Esad rejiminin saldırısı sonrası Türkiye'den açıklamalar gelmeye başladı. Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi: "Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir.'' TSK'nın Esed güçlerine misillemeleri kameralara böyle yansıdı. Vurulan yerlerin hepsi imha edildi.