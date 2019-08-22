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TOMA, Diyarbakır'da eylemcinin isteğini geri çevirmedi

HDP'li vekilllerinin de destek verdiği eylemlerden birinde, bir protestocunun TOMA'ya doğru "Hadi sık, sık hadi" diye bağırdığı ve sonrasına TOMA'nın eylemciye su sıktığı kameralara yansıdı.

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