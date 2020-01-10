TOGG'dan Türkiye'nin otomobili ile ilgili yeni detay: 150 bin saatlik çalışma sonunda ortaya çıktı
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, herkesin beğenisini kazanan yerli otomobilin tasarım hikayesini mini bir belgesel haline getirerek yayınladı. TOGG'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Tasarım ve mühendislik ekibinin toplam 150 bin saatlik çalışması sonunda yerli otomobil ortaya çıktı" denildi. Herkesin büyük beğenisini kazanan Türkiye'nin Otomobili'nin tasarım hikayesi mini bir belgesel haline getirilerek yayınlandı.