Teröristler Kızıltepe'de sivillere saldırdı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı sürerken, Suriye'nin Haseke kentine bağlı Derbesiye kasabasında PKK/YPG'li teröristler tarafından Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Taşlıca Mahallesi'ne havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralalanlar olurken, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada 2 sivilin şehit olduğu belirtildi.
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Teröristler Kızıltepe'de sivillere saldırdı
15.09.2019