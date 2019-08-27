Terör örgütü PKK'ya Pençe indirilmeye devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada 'Pençe-3 Harekâtı kapsamında terör örgütü PKK’ya ait hedefler ateş destek vasıtaları ile etkili şekilde vuruluyor' ifadelerine yer verdi.
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Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada 'Pençe-3 Harekâtı kapsamında terör örgütü PKK’ya ait hedefler ateş destek vasıtaları ile etkili şekilde vuruluyor' ifadelerine yer verdi.