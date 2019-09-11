Terör örgütü PKK, amatör kaleciyi dağa kaçırdı

30 Ağustos 2019 günü terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan 17 yaşındaki Süleyman Çetinkaya, amatör kaleciydi. En büyük hayali Galatasaray’da top oynamaktı. Gözü yaşlı annesi, Galatasaray camiasına seslendi. Oğlunun Galatasaray’ın da bir evladı olduğunu söyleyen anne Fevziye Çetinkaya, “Galatasaray camiasına sesleniyorum, taraftarlarına, futbolcularına sesleniyorum, ne olur sesimizi duyurun, daha 17 yaşında bir çocuk olan oğlumu kurtaralım terörün elinden.” dedi.