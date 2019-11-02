Teoman Duralı: Harf inkılabı soykırımdır

Hafızayı kaybettiğimizi anlatan Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı, harf inkılabını soykırıma benzetti. Dün akşam bir televizyon programında konuk olan Türk münevveri Duralı'nın, "Türkiye'nin yeniden bağımsızlığına kavuşması alfabenin değişmesine mi bağlıydı? Beşerde gen neyse insanda yazı odur. Medeniyet yazı üzerine kuruludur. Ve yapacağınız en büyük katliam budur. Biyolojik soykırımda mümkündür. Orada her zaman için kılıç artıkları olur. Kültür soykırımı kesinkez bitirir, tertemiz eder." ifadeleri dikkat çekti. Profesör Duralı, 10'a yakın dil bilen Türkiye'nin en saygın ilim adamı ve Felsefe profesörüdür.