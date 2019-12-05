Temizlik işçisi olarak girdiği üniversiteden müzik öğretmeni olarak çıktı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne (MSKÜ) taşeron temizlik işçisi olarak girdikten sonra yarım kalan eğitimini tamamlayarak Bitlis'e müzik öğretmeni olarak atanan İlkay Kayadibi (47), daha sonra babasının rahatsızlığı nedeniyle memleketi Muğla'daki bir liseye tayin oldu. İki kızını da yetiştiren ve üniversiteyi kazanmalarını sağlayan İlkay öğretmenin hikayesi azimle çalışmanın ve hayallerinin peşinden gitmenin önemi bakamından öğrencilerine de örnek oluyor.