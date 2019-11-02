Tel Abyad'da teröristlerce kullanılan binaya açılan tünel tespit edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince Tel Abyad'da terör örgütü PKK/YPG tarafından karargah olarak kullanıldığı belirlenen binanın içine açılan tünele ilişkin görüntüler paylaşıldı. Milli Savunma Bakanlığından, Tel Abyad'da terör örgütü PKK/YPG'nin karargah olarak kullandığı değerlendirilen binanın içine açılan tünel tespit edildiği bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekat bölgesinde arama-tarama faaliyetleri sürüyor. Komandolar tarafından Tel-Abyad'da terör örgütü PKK/YPG'nin karargah olarak kullanıldığı değerlendirilen binanın içine açılan tünel tespit edildi. Bakanlık tarafından tünele ilişkin görüntüler paylaşıldı.