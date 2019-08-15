Tekne turu sırasında oltaya takılan 3 metrelik köpekbalığı turistleri şoke etti

Antalya’da Rus turistleri taşıyan tur teknesinde köpekbalığı heyecanı yaşandı. Seyir halindeyken parakete oltasına takılan yaklaşık 3 metre büyüklüğündeki köpek balığı tekne kaptanı tarafından tekrar suya salındı. Turistlerse o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Olay, geçtiğimiz gün Demre ilçesine bağlı turizm cenneti Kekova’nın açıklarında meydana geldi. Antalya turizm bölgesi Kundu’dan Demre’ye düzenlenen ve aralarında Rus turistlerin yoğunlukta bulunduğu tekne turu sırasında, tekne kaptanı denize parakete yöntemiyle bırakılmış oltada hareketlilik gözlemledi. Paraketeye bağlı oltayı çeken kaptan ve teknedeki Rus turistler iğnenin ucunda yaklaşık 3 metre büyüklüğünde bir köpekbalığı olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı. Kaptan, çöp yiyici olarak bilinen Boz camgöz (Hexanchus griseus) cinsi köpek balığını uzun uğraşlar sonucu tekneye çıkartırken, turistler de bu anları cep telefonlarıyla çekti. Yaklaşık 5 dakika teknede tutulan köpekbalığı, ağzındaki iğnenin çıkartılmasının ardından tekrar suya salındı.