Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, GTİP diye bilinen yurtdışında HS denilen genel tarif vardır her ürün grubuyla ilgili . At, Eşek, dana ve diğer etleri de kapsar. Bununla ilgili bir yanlış anlaşılma var. Türkiye&’nin ithal eteği at, eşek, domuz eti yoktur dedi.