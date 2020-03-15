Taksim'de yabancılar birbirini soydu

İstanbul'da Taksim Tünel'den meydana çıkmak için yürüyen merdivenleri kullanan yabancı uyruklu kadın hırsızlık şoku yaşadı. Kadının cebindeki cüzdanı çalan bir başka yabancı uyruklu kadın, bu kadarına da pes dedirtti. Uzun süre polise direnen Hanan S., ifadesi alınmak üzere Taksim’de görev yapan Güven Timleri tarafından Taksim Polis Merkezi’ne götürüldü. Uzun süre polise direnen Hanan S., ifadesi alınmak üzere Taksim’de görev yapan Güven Timleri tarafından Taksim Polis Merkezi’ne götürüldü.