  • Bist 100
    101849
  • Dolar
    5,6592
  • Euro
    6,3832
  • Altın
    258,2850
İstanbul
19 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Taylan Antalyalı Kartal’a doğru Taylan Antalyalı Kartal’a doğru
İmparator biletlerini kesti İmparator biletlerini kesti
Tekirdağ'da tekneden denize düşen 4 kişi deniz polisi tarafından kurtarıldı Tekirdağ'da tekneden denize düşen 4 kişi deniz polisi tarafından kurtarıldı
'Şampiyon biziz' 'Şampiyon biziz'
Kahramanmaraş'taki trafik kazasında 3 kişi yaralandı Kahramanmaraş'taki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Son dakika... Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika... Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Kushner barış planına destek için Orta Doğu'ya gidiyor Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Kushner barış planına destek için Orta Doğu'ya gidiyor
Ardıç gövdesinin etrafına ev yaptı Ardıç gövdesinin etrafına ev yaptı
Sürücüler ve yolculardan insanlık ölmemiş dedirten olay Sürücüler ve yolculardan insanlık ölmemiş dedirten olay
Demirci beldesinde yenilenen seçimi AK Parti'nin adayı Ramazan Bozlak kazandı Demirci beldesinde yenilenen seçimi AK Parti'nin adayı Ramazan Bozlak kazandı
Hong Kong'da maskeli bir grup protestoculara saldırdı Hong Kong'da maskeli bir grup protestoculara saldırdı
Hindistan'da yıldırım isabet eden 32 kişi öldü, 13 kişi yaralandı Hindistan'da yıldırım isabet eden 32 kişi öldü, 13 kişi yaralandı
Sürücüler ve yolculardan insanlık ölmemiş dedirten olay Sürücüler ve yolculardan insanlık ölmemiş dedirten olay
Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 6'sı çocuk 11 yaralı Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 6'sı çocuk 11 yaralı
Aydın Nazilli'de makilik alanda yangın çıktı Aydın Nazilli'de makilik alanda yangın çıktı
Trump Demokrat kadın vekilleri hedef almayı sürdürüyor Trump Demokrat kadın vekilleri hedef almayı sürdürüyor
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye'ye geldi ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye'ye geldi
KKTC Başbakanı Tatar: KKTC'yi güçlendirmek en büyük temennimizdir KKTC Başbakanı Tatar: KKTC'yi güçlendirmek en büyük temennimizdir
Bakü'de Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali başladı Bakü'de Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali başladı
İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne hava saldırılarında 17 sivil yaşamını yitirdi İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne hava saldırılarında 17 sivil yaşamını yitirdi
İçişleri Bakanı Soylu: Gençlere huzurlu bir ülke bırakmak istiyoruz İçişleri Bakanı Soylu: Gençlere huzurlu bir ülke bırakmak istiyoruz
İran Meclis Başkanı Laricani: Devrim Muhafızları İngilizlerin korsanlığına cevap verdi İran Meclis Başkanı Laricani: Devrim Muhafızları İngilizlerin korsanlığına cevap verdi
Düzce'deki su baskınında kaybolan 6 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı Düzce'deki su baskınında kaybolan 6 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı
Beşiktaş hazırlık maçında şov yaptı! Tam 7 gol... Beşiktaş hazırlık maçında şov yaptı! Tam 7 gol...

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

VİDEO GALERİ

Sürücüler ve yolculardan insanlık ölmemiş dedirten olay

Amasya'da lastiklerinin patlamasını sonucu kaldırıma çarpan kamyonetin kasasından dökülen domatesler, yoldan geçen araç sürücüleri ve yolcular tarafından toplanarak sahibine verildi.

EN ÇOK GÖRÜNTÜLENENLER