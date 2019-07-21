Sürücüler ve yolculardan insanlık ölmemiş dedirten olay
Amasya'da lastiklerinin patlamasını sonucu kaldırıma çarpan kamyonetin kasasından dökülen domatesler, yoldan geçen araç sürücüleri ve yolcular tarafından toplanarak sahibine verildi.
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Amasya'da lastiklerinin patlamasını sonucu kaldırıma çarpan kamyonetin kasasından dökülen domatesler, yoldan geçen araç sürücüleri ve yolcular tarafından toplanarak sahibine verildi.