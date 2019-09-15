Sürücü direksiyonu kırınca araç restorana daldı
Büyükçekmece’de sürücünün fren yapan araca çarpmamak için direksiyonu kırdığı araç, restorana girdi. Restoranın bahçe bölümünde kimsenin oturmaması olası bir faciayı önledi.
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Büyükçekmece’de sürücünün fren yapan araca çarpmamak için direksiyonu kırdığı araç, restorana girdi. Restoranın bahçe bölümünde kimsenin oturmaması olası bir faciayı önledi.