  • Bist 100
    100216
  • Dolar
    5,7798
  • Euro
    6,4214
  • Altın
    279,3080
İstanbul
14 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Mbasogo ile görüştü Başkan Erdoğan, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Mbasogo ile görüştü
Ersun Yanal: Bu mesaj için çok mutluyuz Ersun Yanal: Bu mesaj için çok mutluyuz
Gözlerine inanamadı! Gözlerine inanamadı!
Orkestra şefiyle toplantı Orkestra şefiyle toplantı
Konser keyfi Konser keyfi
Dövme şakası Dövme şakası
Yeni projeler yolda Yeni projeler yolda
Elvis Sinan Elvis Sinan
"Zehra için evlilik erken" "Zehra için evlilik erken"
Mali gençleşti Mali gençleşti
Ayrıldılar Ayrıldılar
Alman bakan "Güvenli bölge" sorusu karşısında zor anlar yaşadı! Bakan Çavuşoğlu uyardı Alman bakan "Güvenli bölge" sorusu karşısında zor anlar yaşadı! Bakan Çavuşoğlu uyardı
Sürpriz buluşma Sürpriz buluşma
Aman Hande duymasın Aman Hande duymasın
Kakülü beğenildi Kakülü beğenildi
Alman bakan "Güvenli bölge" sorusu karşısında zor anlar yaşadı! Bakan Çavuşoğlu uyardı Alman bakan "Güvenli bölge" sorusu karşısında zor anlar yaşadı! Bakan Çavuşoğlu uyardı
Bağışıklık güçlendiren hanımeli çiçeği Bağışıklık güçlendiren hanımeli çiçeği
"Ölüyorum anne" "Ölüyorum anne"
Kanye West'in gözü ABD başkanlığında Kanye West'in gözü ABD başkanlığında
Dünyanın en küçük kamerası Dünyanın en küçük kamerası
Kartallar bütçeyi yedi Kartallar bütçeyi yedi
'Büyük temizliği biz yapacağız' 'Büyük temizliği biz yapacağız'
Tel Abyad'da terör saldırısı Tel Abyad'da terör saldırısı
'Pakistan Keşmir'de 60 Hint askeri öldürdü' 'Pakistan Keşmir'de 60 Hint askeri öldürdü'

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

VİDEO GALERİ

Sokak ortasında dehşet! Görüntüler ortaya çıktı

Çorum'da, Erdal Eker'in (39), eski eşi Meryem Üstek (39) ile akrabası Nurcan Üstek'i (38) sokak ortasında bıçaklayarak ağır yaraladığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

EN ÇOK GÖRÜNTÜLENENLER