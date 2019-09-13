Sokak ortasında bıçaklandı
Antalya'da iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada Azerbaycan uyruklu bir kişi kalçasından yaralandı. Bıçaklama anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.
Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
Antalya'da iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada Azerbaycan uyruklu bir kişi kalçasından yaralandı. Bıçaklama anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.