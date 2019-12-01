Sivas Velisi'ne çağrı: Engelli öğrencisine bir harf öğretebilmek için 100 km yol gidiyor

Sivas’ta öğretmenlik yapan Sedat Bayiskit, engelli öğrencisine bir harf öğretebilmek için 100 km yol gidiyor. Köy yollarının bazı kısımlarının bozuk olmasının ulaşımı zorlaştırdığını söyleyen öğretmen Bayiskit, "Mesafe 100 değil, 200 kilometre de olsa geri kalmayacağız" açıklamasında bulundu. Öğrencinin annesi ise yetkililere seslenerek, "Devran ile ilgili hayallerim var, ekmek sahibi olsun, kendini kurtarsın. Bana muhtaç olmasın. Devran’ın bir tane bilgisayara ihtiyacı var. Dersini kolaylıkla çalışır, daha iyi şeyler öğrenir." dedi.