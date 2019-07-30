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Şişli'deki silahlı saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

Şişli'de Ziver Ç. isimli şahısın sokak ortasında vurulması olayının şüphelileri yakalandı. Silahlı saldırı anı kameraya yansırken, yakalanan 4 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 1 kişiyi de arama çalışmaları devam ediyor. Olay, Şişli Feriköy Yayla Mahallesinde 5 Temmuz günü saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ortağı olduğu iş yerine gitmekte olan Ziver Ç. (33), yanına gelen bir kişi tarafından silahla vurularak yaralandı. Olayının ardından şahısları yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, Ziver Ç.'yi vuran kişinin Mehmet Kadri Y. (25) olduğunu, Mahsum T. (20), Mustafa B. (20) ve Ferhat D. (19)'nin de olayın azmettiricileri olduklarını tespit etti. Polis ekiplerince gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ziver Ç.'yi vurduran kişi, akrabası "Palalı Sabri" çıktı

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