Şırınga çikolatadan hayatını kaybeden Mert'in doktorunun ifadesi ortaya çıktı: Bana epilepsi krizi geçirdiği söylendi

Ankara'da ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yerken kapağının nefes borusuna kaçması sonucu kendisine müdahale eden doktorum ifadesine ulaşıldı. Kendisine epilepsi krizi geçirildiğini söyleyen doktor, "Ben epilepsi krizi geçirdiğini düşündüm. Boğazında bir cismin takılı olduğu söylenmedi. O nedenle buna yönelik bir müdahalede bulunmadık'' dediği öğrenildi. Okulda çikolatayı satan kantincisi ise ifadesinde, " ''6 Aralık'a kadar şırınga şeklinde çikolatayı sattık. Okul denetimlerinde bana bunun yasak olduğu söylenmedi'' dediği ortaya çıktı.