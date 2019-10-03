Silahlı yol verme kavgasına 6 gözaltı
İstanbul'da iki araç sürücüsü arasında yol yerme nedeniyle çıkan ve 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. Kavga anı kamera kayıtlarına böyle yansıdı
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İstanbul'da iki araç sürücüsü arasında yol yerme nedeniyle çıkan ve 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. Kavga anı kamera kayıtlarına böyle yansıdı