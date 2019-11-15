Selçuk Bayraktar'tan Akıncı paylaşımı
Selçuk Bayraktar, Akıncı’nın yerde hareket ettiği anların görüntüsünü paylaştı. Bayraktar, Akıncı paylaşımında, "Yer testleri tam gaz devam ediyor, yürümeye başladı" ifadelerini kullandı
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Selçuk Bayraktar, Akıncı’nın yerde hareket ettiği anların görüntüsünü paylaştı. Bayraktar, Akıncı paylaşımında, "Yer testleri tam gaz devam ediyor, yürümeye başladı" ifadelerini kullandı