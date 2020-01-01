Selçuk Bayraktar paylaştı! Hakkari'den Edirne'ye Milli Teknoloji Hamlesi
Öğrenciler Yerli Malı haftası kapsamında milli ve yerli tekonoloji ürünlerin maketlerini yaptı. Selçuk Bayraktar paylaştı! İşte Hakkari'den Edirne'ye Milli Teknoloji Hamlesi
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Öğrenciler Yerli Malı haftası kapsamında milli ve yerli tekonoloji ürünlerin maketlerini yaptı. Selçuk Bayraktar paylaştı! İşte Hakkari'den Edirne'ye Milli Teknoloji Hamlesi