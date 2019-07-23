Şehit edilen Türk diplomat Osman Köse için ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde protesto

Köroğlu Gençlik Derneğince, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli diplomat Köse'nin şehit edilmesi ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde protesto edildi. Köroğlu Gençlik Derneği Başkanı Mahmut Alan, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde yaptığı basın açıklamasında, Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen ve diplomat Osman Köse'nin şehit olduğu silahlı saldırının, "S-400'lerin teslim alınmasından sonraya denk geldiğini ve ABD Büyükelçisi'nin diplomat şehitlerimizin önünde bir poz vermesinin hemen arkasından Osman Köse'nin şehit edilmesinin ABD'nin Türkiye'ye yönelik bir mesajı olduğunu" ifade etti.