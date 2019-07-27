Saraçhane'de gerginlik yaşandı! Gözaltılar var
İstanbul Saraçhane'de Özgür Der, Mazlum Der ve Hukukçular Derneği tarafından göçmenler için yapılan eyleme 'Ne mutlu Türk'üm diyene' diye slogan atan bir grup müdahale girişiminde bulundu.
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İstanbul Saraçhane'de Özgür Der, Mazlum Der ve Hukukçular Derneği tarafından göçmenler için yapılan eyleme 'Ne mutlu Türk'üm diyene' diye slogan atan bir grup müdahale girişiminde bulundu.