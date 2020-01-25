Enkaz altında kalan vatandaşın 112 ile görüşmesi ses kayıtlarına böyle yansıdı.

Enkaz altında kalan Azize Çelik ile telefonla görüşen UMKE gönüllüsü Emine Kuştepe "Çok şükür hepsi sağlıklı olarak çıktı. Deprem altındaki kişiler genelde iç kanama geçirebilir ve iç kanamaya bağlı sıvı kaybı gelişebilir. Amacım, çocukları ve yaşlı teyze dahil hepsini uyanık tutmak, sesini duyabildiğimizi en az hasarla çıkarabilmekti. Çok şükür Azize Hanım şarjı bitmeden canlı olarak çıktı ve yaşıyor hepsi. Mutluluk yaşıyoruz. Dilerim, tüm hayatlar Azize ve ailesi gibi aramıza gelir" dedi. Elazığ'da meydana gelen depremde enkaz altında kalan bir vatandaşın yardım çığlığı 112 çağrı merkezine yansıdı. Çağrıda depremzedenin, "nefes alamıyorum" dediği ve kurtarılan kişiye yakın olduğunu belirtip yardım talebinde bulunduğu duyuluyor..