Sağlık Bakanlığı koronavirüsle mücadele için yeni kamu spotları hazırladı
Sağlık Bakanlığı, koronavirüse karşı vatandaşları alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirmek ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla yeni kamu spotu hazırladı.
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Sağlık Bakanlığı, koronavirüse karşı vatandaşları alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirmek ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla yeni kamu spotu hazırladı.