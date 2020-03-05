Sağlık Bakanı Koca'dan gözleri yaşartan paylaşım: Türkiye, Yunanistan sınırındaki Büşra hemşireyi konuşuyor!

Suriye İdlib'deki kalleş saldırı sonrası açılan sınırlara akın eden göçmenlere Yunan güvenlik güçlerinin insanlık dışı saldırları devam ediyor. Yunanistan sınırını geçerek Avrupa ülkelerine geçmeye çalışan göçmenlere gaz bombaları ve gerçek mermilerle saldırılar devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler gözleri yaşarttı. Bakan Koca'nın paylaştığı görüntülerde Büşra isimli hemşirenin ambulansta Yunanlıların attığı gazdan etkilenen göçmen çocuklarına yardım için çırpındığı anlar görülüyor...