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Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı. Olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sabiha Gökçene olan tüm uçuşlar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

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