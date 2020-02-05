Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı. Olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sabiha Gökçene olan tüm uçuşlar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı. Olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sabiha Gökçene olan tüm uçuşlar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.