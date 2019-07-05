S-400 mü, Patriot mu? İlker Başbuğ yorumladı: Dünyanın en iyisi

26. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'ler için şu yorumu yaptı: "Hiç tartışmasız S-400 sistemi, Patriot sisteminden çok çok üstündür. Dünyadaki en etkin yüksek irtifa, uzun menzil hava savunma sistemi S-400'lerdir. S-400'lerde hedefi vurma mesafesi 400 KM, Patriotlarda bu rakam 150'ye düşüyor. Salt hava savunma sistemi olarak baktığımızda tartışmasız dünyanın en iyi sistemi."