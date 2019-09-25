Rusya seyir füzesi BM-30 'Smerç'i geliştirdi! İşte ilk testten görüntü..
Rus ordusu tarafından Sovyetler Birliği döneminde kullanımına başlanan BM-30 “Smerç” çok namlulu seyir füzesi, geliştirildikten sonra ilk testini başarıyla geçti
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Rus ordusu tarafından Sovyetler Birliği döneminde kullanımına başlanan BM-30 “Smerç” çok namlulu seyir füzesi, geliştirildikten sonra ilk testini başarıyla geçti