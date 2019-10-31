Rusların Suriye'de koruduğu petrol kuyuları
Rusların Suriye'deki petrol kuyuları devriyesi, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi. Kaynak: Rusların Suriye'de koruduğu petrol kuyuları
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Rusların Suriye'deki petrol kuyuları devriyesi, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi. Kaynak: Rusların Suriye'de koruduğu petrol kuyuları