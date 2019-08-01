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Polisten geri dönüşüm dersi! Geri taşıttı

İspanya polisi, eski buzdolabını bir tepeden aşağıya atan kişiyi ibretlik bir cezaya çarptırdı. Buna göre, geri dönüşüm projeleriyle dalga geçen kişiye hem para cezası hem de geri taşıma cezası verildi.

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