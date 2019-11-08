PKK'ya 'Kıran-5' operasyonu başladı
Terör örgütüyle mücalede devam ederken PKK'ya yönelik devam eden Kıran operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Başlatılan Kıran-5 operasyonu Diyarbakır, Bingöl ve Muş kırsalı üçgeninde yürütülüyor.
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Terör örgütüyle mücalede devam ederken PKK'ya yönelik devam eden Kıran operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Başlatılan Kıran-5 operasyonu Diyarbakır, Bingöl ve Muş kırsalı üçgeninde yürütülüyor.