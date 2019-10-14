PKK/PYD'li teröristler Hava Kuvvetleri tarafından imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı az önce paylaştı. Havan atışlarıyla sivil yerleşim yerlerimizi hedef alan bebek katili PKK/PYD'li teröristler Hava Kuvvetleri tarafından imha edildi.
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Milli Savunma Bakanlığı az önce paylaştı. Havan atışlarıyla sivil yerleşim yerlerimizi hedef alan bebek katili PKK/PYD'li teröristler Hava Kuvvetleri tarafından imha edildi.