PKK'lı teröristlere 'Kıran' operasyonu ile darbe vuruluyor

İçişleri Bakanlığı'nca Van, Hakkari ve Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik jandarma ve emniyet birimleri ile güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan 'Kıran' operasyonu sürüyor. Van'ın Gürpınar ve Başkale ilçeleri kırsalındaki operasyonlarda tespit edilen el yapımı patlayıcılar, imha edildi.