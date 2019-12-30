Pendik'te minibüste kızının taciz edildiğini iddia eden anneden yumruklu saldırı
İstanbul Pendik'te minibüste kızıyla yolculuk eden anne, inecekleri sırada bir adamın kızını taciz ettiğini iddia ederek yumruklu saldırı gerçekleştirdi.
Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
İstanbul Pendik'te minibüste kızıyla yolculuk eden anne, inecekleri sırada bir adamın kızını taciz ettiğini iddia ederek yumruklu saldırı gerçekleştirdi.