Patronunun işçisini döverek öldürdüğü anlar kamerada

İzmir’de yanında çalışan işçisini darp ederek ölümüne sebep olan Hasan Yücel’in Mustafa Demir’i feci şekilde darp ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Yücel, yargılandığı davada müebbet hapis cezası alırken, Yücel’in avukatı ise olayın kasten öldürme’ değil kazayla gerçekleştiğini savunarak dosyayı istinafa gönderirken, müvekkilinin diyabet hastası olduğunu ve Türk Ceza Kanunu’nun 34. maddesi gereğince diyabet nedeniyle geçici olarak cezai ehliyetinin ortadan kalkıp kalkmadığının Adli Tıp Kurumundan alınacak raporla tespit edilmesini istedi.