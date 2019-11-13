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Park halindeki otomobile çarpan motosikletliler havada taklalar attı... Mahalleli sokağa döküldü, yaşananlar kameraya yansıdı

Kağıthane’de sokak arasında motosikletle süratli bir şekilde seyreden genç sürücü ve arkadaşı, park halindeki araca çarparak havalandıktan sonra takla atarak yere savruldu. Gençlerin yaralandığı feci kaza kameralara yansırken, mahalleli ise sokağa döküldü. Kaza, önceki hafta Çarşamba günü 00.30 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece yarısı motosiklete binen 16 yaşındaki sürücü, 15 yaşındaki arkadaşını da arkasına alarak yola çıktı. Gençler ara sokaklarda bir süre tur attıktan sonra sürücü hız yapmaya başladı. Mahalledeki bir sokağa geldiğinde daha da hızlanan genç, virajı dönemeyerek sert bir şekilde park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ve arkadaşları metrelerce havalanarak yere savruldu. Kaza sonucu 2 genç vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Feci kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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