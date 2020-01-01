Papa Francis, kadının elini tokatladı
Papa Francis, Aziz Petrus Meydanı'nda Hz. İsa (a.s.) sözde doğum sahnesini ziyaret etti. Burada kalabalık içinde Hristiyan bir kadın elini sertçe çekince, Papa kadının elini tokatladı.
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Papa Francis, Aziz Petrus Meydanı'nda Hz. İsa (a.s.) sözde doğum sahnesini ziyaret etti. Burada kalabalık içinde Hristiyan bir kadın elini sertçe çekince, Papa kadının elini tokatladı.